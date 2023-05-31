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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الامتحان الأخير.. وكيل أعلام المنوفية يودع طلاب الفرقة الرابعة برسالة مؤثرة

الدكتور السيد السعيد
الدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام

ترك الدكتور سيد السعيد استاذ العلاقات العامة المساعد ووكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية، رسالة في نهاية امتحان مادة المراسم والبروتوكول للفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم الإعلام.

وجاء في رسالته للطلاب والطالبات: "هذا الامتحان الأخير لي معكم في عام تخرجكم ونهاية لأربع سنوات من الحب والصداقة والدراسة والعمل .. احببت فيكم الاخلاق والأصالة والاجتهاد وحب العمل واحترام المعلم .. قد تنتهي الدراسة لكن حتما لا ينتهي الحب ويبقي الأثر .. سيظل قلبي مفتوح لكم قبل مكتبي وأفرح لأفراحكم وأتتبع حياتكم للإطمنان عليكم .. حفظكم الله وأشوفكم بخير".

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وقال الدكتور السيد السعيد، في تصريحات خاصة، أن السلوك الإنساني لا يقل عن السلوك العلمي، وان الطالب أمانة في أيدي أساتذة الجامعات حيث أنهم قادة المستقبل.

وأضاف أنه حريص علي حضور كافة محاضراته والتواجد بين الطلاب منذ اليوم الأول للعام الدراسي ورقم هاتفه مع جميع طلابه يتواصلون معه من خلال الواتس اب والفيس بوك، قائلا " ده دورنا في علاقتنا بالطلاب لازم مركز عليها مهما كانت المعوقات ".

وتابع وكيل كلية الإعلام، أنه لابد أن يوجد اطمئنان بين الطلاب وأساتذة الجامعة وجو من المودة والحب بعيدا عن الشدة والعنف فالكلمة قد تكون مؤثرة في مستقبل طالب في أحد الأيام ".

فيما تبادل الطلاب حالة من الحب علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للدكتور سيد السعيد حيث كتبت أحدي الطالبات" اول ربع ساعة من الامتحان مشاعر متلغبطة من بهجة كلمات الرسالة😅♥️ وحزن أننا اخر سنة لينا مع دكتور سيد 🥹♥️
دكتور السيد السعيد 
شكراً من كل قلبى لحضرتك و فى قلبى بصمة جميلة تذكرنى بأننى ذات يوم كنت طالبة عند حضرتك ♥️♥️♥️

‏قال رسول الله ﷺ :" حُرِّمَ على النار كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ ، سهلٍ، قرِيب من الناس".

رسالة استاذ الجامعة لطلابه 
آداب إعلام التواصل الاجتماعي العلاقات العامة المنوفية كلية الإعلام جامعة المنوفية

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