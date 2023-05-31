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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث شكاوى المواطنين ويوجه بتشكيل لجنة لفحص حالة تعد على أرض

لقاء المواطنين مع
لقاء المواطنين مع محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة لفحص شكوى مواطن بناحية سمان مركز الباجور يتضرر من قيام أحد المواطنين بالتعدى بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون .

 

وشدد على إدراجه ضمن الموجة الحالية لإزالة التعديات وذلك فى حال ثبوت صحة الشكوى  ، ومؤكدا على التعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.


جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من ابناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم  في ضوء اللوائح والقوانين.

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كما وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطنة أرملة بناحية طنبشا مركز بركة السبع تعول ثلاثة من الأبناء بمراحل تعليمية مختلفة وذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية  الصعبة، وأحال المحافظ طلب ممرضة بالإدارة الصحية بالسادات تتضرر من قرار نقلها وتلتمس بقائها بمخزن الطعوم،  إلى مدير مديرية الصحة للدراسة والعرض عليه.


وتضمن اللقاء ، شكوى مواطن من ذوى الهمم بأشمون يتضرر من فصل خدمة الغاز  الطبيعى عن منزله وقد كلف المحافظ رئيس شركة غاز مصر بالمنوفية باتخاذ اللازم تجاه الشكوى ،كما يلتمس تغيير المسمى الوظيفى له  إلى أمين مكتبة  حتى يتمكن من مساعدة الطلبة والطالبات بمدرسة الأمل للصم بأشمون وقد احال المحافظ طلبه إلى مديرية التظيم والإدارة للدراسة مشيرا إلى أنه لامانع فى ضوء الضوابط والقوانين .

ووافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية جنزور مركز بركة السبع تلتمس إعارتها من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إلى الوحدة المحلية بجنزور مراعاة لظرفها  الاجتماعية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات البناء على أرض زراعية توفير فرصة عمل شكاوى المواطنين محافظ المنوفية

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