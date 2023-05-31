عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. ضبط طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتحرير 204 محاضر تموينية

حملات تموينية
حملات تموينية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية شارع سوق المواشي بمنوف ، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح ، كما تم ضبط 1 طن لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر بأحد ثلاجات حفظ وتجارة اللحوم المجمدة بقويسنا ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية .

رائحة المعسل تخنق 90 عاملا بمصنع بدل في المنوفية.. والمصابون: كنا بنموت

محافظ المنوفية: توريد 114 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد


وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم الأربعاء عن تحرير 204 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين 94 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر ، و 110 محضر مخالفات مخابز  نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، مشيراً إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كافة منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين .


ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحملات التفتيشية الغش التجاري اللحوم المجمدة المنشآت التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

تصفية سياسية أم خلافات عائلية.. العثور على نجل رئيس مخابرات القذافي مقتولا بالرصاص

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

أمطار ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51 %

فلسطين: نشارك مصر الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين

الحوار الوطني.. إنشاء مجلس للتعليم والتدريب يسهم في توحيد الجهود والسياسات

محمد أشتية: فلسطين ومصر شركاء في دحر الاحتلال ومواجهة الإرهاب

مدبولي: مصر داعم قوى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة

مدبولي: مصر كانت وستظل دائما داعما قويا مساندا راسخا للشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لرعد-33 لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

حيوان مهدد بالانقراض يهرب من حديقة الحيوان إلى السوق في بريطانيا.. صور

بـ 160 وليك 2 كيلو فقط.. التموين تطرح لحوم جديدة بهذه الأماكن إزاي تشتري

فيديو

البسة أكلت العصفورات.. حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال بدموعها

مش هكون مرتاحة.. ريهام عبد الغفور تفجر مفاجأة بشأن العمل مع نجلها

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ