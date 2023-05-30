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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: توريد 114 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

توريد القمح في المنوفية
توريد القمح في المنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 114 ألف و 162 طن حتى الأن ، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة ، حيث تم أمس الإثنين 29 مايو 2023 توريد أكثر من  6244 طن ، وتواصل مراكز ومدن المحافظة إستقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم .

و أكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم ، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ، ومشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد .

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فيما وجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين ، وكذا التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .

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