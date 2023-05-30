80 واحد دخلوا المستشفى | المعسّل يخنق عمّال المنوفية

أصيب 80 عامل باختناق داخل مصنع بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، وذلك بسبب قرب المصنع من مصنع المعسل.

وأعلنت هيئة الإسعاف بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية أنه تم نقل 55 عامل الي مستشفيات جامعة المنوفية والمستشفي التعليمي بمدينة شبين الكوم، حيث تم توفير سيارات إسعاف لنقل المصابين الي المستشفي.

فيما أكد مصدر أنه يتم إسعاف باقي المصابين في مكان الحادث، بعد إصابتهم باعراض اختناق بسبب قرب المصنع من مصنع المعسل.

يذكر أن الواقعة لم تكن الأولي، حيث أمر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بفتح التحقيق في إصابة نحو 130 عامل من نفس المصنع في وقت سابق باختناقات بسبب مصنع المعسل.

فيما تتابع قيادات الصحة، حالات المصابين لتقديم الإسعافات الأولية.