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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 30 حالة تعد في المنوفية خلال يومين

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية


أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة (30) حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة  والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك على مدار يومين متتاليين ، والتى انطلقت في 27 مايو الجارى وتستمر حتى 16 يونيو 2023 .


وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الإزالات قد تنوعت ما بين ( 13) حالة تعدي ( مباني أملاك دولة ) بمساحة إجمالية 1757م2 ، وحالتين تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة فدان و4 قيراط ، فيما تم تنفيذ إزالة (10) حالات تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك خاصة ) بمساحة 881م2 ، وكذا تنفيذ  إزالة لـ 4 متغير مكانى بمساحة 290م2 ، وحالة تعدى أخرى عبارة عن  بناء بدون ترخيص بمساحة  80 م2.

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وأوضح المحافظ إلى أن أعمال الموجة الـ 21 يأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف ، مشدداً بضرورة الإستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة  ، لافتاً إلى التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة للأراضي التى تم إزالة التعديات من عليها لضمان عدم عودتها مرة أخرى ، فضلا عن الاستمرار في الرصد الفورى لكافة المخالفات في المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام.


جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو الجاري ، والمرحلة الثانية من 27 مايو وحتى 16 يونيو القادم ، ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو 2023.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اراضي املاك الدولة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات الأراضى الزراعية البناء المخالف

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