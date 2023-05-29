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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. ضبط 6 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير211 محضرا تموينيا

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

أسفرت اليوم الاثنين عن تحرير 211 محضر تموينى ، تنوع ما بين 104 محضر مخالفات مخابز و 107 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

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وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية تيمور لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، كما تم تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة لحيازته كمية قدرها 5 طن دقيق فاخر بدون مستندات ومجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب شركة لإنتاج الدواجن بناحية الخطاطبة بمركز السادات لقيامه بتجميع كمية قدرها 200 لتر سولار بدون مستندات ومجهولة المصدر ودون موافقة الجهات الرقابية المختصة .


من جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

المنوفية دقيق بلدي مدعم محافظ المنوفية مديرية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية

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