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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 210 أطنان قمح محلي بحوزة تجار في المنوفية

محافظ المنوفية :
محافظ المنوفية : ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 210 طن قمح محلي بشون تجميع الاقماح لعدد من التجار بنواحي ميت الموز وميت مسعود بنطاق مركز شبين الكوم لم يتم توريدهم حتي الآن .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم توريد الكمية فورا للمطاحن.

 وأكد أن هناك لجان ميدانية من الزراعة والتموين تتابع بشكل دوري عملية توريد التجار للقمح في إطار إحكام السيطرة على عملية التوريد .

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وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه قامت اليوم لجنة برئاسة مدير عام التجارة الداخلية وعدد من المفتشين بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية لتوريد التجار للقمح ، وأسفرت اللجنة عن ضبط 150طن قمح محلي بناحية ميت الموز ، 60 طن آخرين بناحية ميت مسعود ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حرصاً على تحقيق الصالح العام .


وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تسعى بكافة أجهزتها لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول من الموردين والمزارعين وتخزينه بالصوامع والشون بنطاق المحافظة ، طبقاً للمواصفات والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين .

ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
ضبط 210 طن قمح محلي بشون التجار
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التجارة الداخلية الصوامع والشون توريد محصول القمح محافظ المنوفية محصول القمح

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