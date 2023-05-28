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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عددا من اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية


تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2022 / 2023 بمدرسة الحرية الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدينة شبين الكوم ، للإطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب بما لا يعكر صفو الامتحانات ، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم ، و هناء عقيلة رئيس حى غرب .


وتابع محافظ المنوفية انتظام سير الامتحانات بالمدرسة ، والتي تضم 10 لجان بإجمالي 180 طالب وطالبة ، حيث يؤدي اليوم الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط أجواء مستقرة ، و حرص المحافظ على الإطمئنان من الطلاب علي مستوي الامتحان ومدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان خلال فترة انعقاد الامتحانات ، مشدداً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد انطلقت أمس السبت أولى أيام امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات النوعية " صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى " نظام ثلاث وخمس سنوات بالإدارات التعليمية بإجمالى عدد طلاب 33 ألف و620 طالب وطالبة بـ 117 لجنة بكافة أرجاء المحافظة ، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الامتحانات و تلقى أية شكاوى أو بلاغات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة ، فضلا عن التأمين الكامل لمقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وتوافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس تحقيقاً للصالح العام.


وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة اليومية لأعمال الامتحانات كل في نطاقه وإزالة كافة الإشغالات بمحيط اللجان وتقديم الدعم اللازم للإدارات التعليمية وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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