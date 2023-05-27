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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يصدر قرارا بترقية 14 ألف و791 معلما وأخصائيا بالتربية والتعليم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (481) ، (482 ) لسنة 2023  بشأن ترقية 14 ألف و 791 معلم من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلى الوظيفة الأعلى وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته .


وقرر محافظ المنوفية ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية ، على أن يتم منح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية إعتباراً من الشهر التالي لصدور القرار .

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كما قرر محافظ المنوفية حجب قرار الترقية عن عدد 344 معلم من المرشحين للترقية لعدم استيفائهم شروط الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والمعدل برقم (92) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً وإجتماعياً .

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