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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. ضبط دقيق بلدي مدعم وذرة صفراء مجهولة المصدر وتحرير17 محضرا تموينيا

حملات تموينية
حملات تموينية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم .


وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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 أسفرت اليوم السبت عن تحرير 176 محضر تموينى ، تنوع بين 88 محضر مخالفات مخابز و 88 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .


وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح بمركز منوف ضد أحد المخابز بناحية دبركي لقيامه بتجميع 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون مستندات ومجهولة المصدر  بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح ، وتم تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف حيوانية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لحيازته كمية قدرها 5 طن أذرة صفراء بدون مستندات ومجهولة المصدر .
ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية الطب البيطري الغش التجاري تموين المنوفية محافظ المنوفية

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