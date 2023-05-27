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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول يوم.. تعليم المنوفية يتابع توزيع الأسئلة على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

الاستعداد لامتحانات
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

يتوافد اليوم طلاب الدبلومات الفنية لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي في محافظة المنوفية، وذلك حتي يوم الخميس 8 يونيو في 117 لجنة علي مستوي المحافظة بنوعياتها المختلفة مابين (صناعي وتجاري و وزراعي وفندقي وتكنولوجيا تطبيقية).


حيث بلغ إجمالي  عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية (٣٣٦٢٠)طالب وطالبة موزعة كالتالي:
صناعي نظام الثلاث سنوات(١٥٨٣٧)
صناعي مهني(٦٠٦١)، مزدوج وتطبيقية (١٠١٥)، وصناعي نظام الخمس سنوات(٢٨١) والتعليم التجاري بنوعياته:
تجاري ثلاث سنوات(٧٦٦١)، تجاري فندقي (٣٠٧)، تجاري الخمس سنوات(٣١٣)، التعليم الزراعي: زراعي نظام الثلاث سنوات(١٧٩٨)، زراعي مهني (٣٦٧)، مزدوج زراعي (٢١٥).

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وقد شهدت اللجان التواجد امني والشرطي منذ الفجر وحتى تحرك خطوط السير  ؛ وذلك من أجل  تأمين أوراق الأسئلة لتصل لمقار اللجان الامتحانية وكذلك تأمين عودة أوراق الإجابة مرة أخرى إلى مركز تجميع أوراق الإجابة تمهيدا لمصاحبتها إلى مقر لجنة النظام  والمراقبة بالقاهرة .

 

الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية
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