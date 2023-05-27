أول يوم.. تعليم المنوفية يتابع توزيع الأسئلة على لجان امتحانات الدبلومات الفنية

يتوافد اليوم طلاب الدبلومات الفنية لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي في محافظة المنوفية، وذلك حتي يوم الخميس 8 يونيو في 117 لجنة علي مستوي المحافظة بنوعياتها المختلفة مابين (صناعي وتجاري و وزراعي وفندقي وتكنولوجيا تطبيقية).



حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بالمنوفية (٣٣٦٢٠)طالب وطالبة موزعة كالتالي:

صناعي نظام الثلاث سنوات(١٥٨٣٧)

صناعي مهني(٦٠٦١)، مزدوج وتطبيقية (١٠١٥)، وصناعي نظام الخمس سنوات(٢٨١) والتعليم التجاري بنوعياته:

تجاري ثلاث سنوات(٧٦٦١)، تجاري فندقي (٣٠٧)، تجاري الخمس سنوات(٣١٣)، التعليم الزراعي: زراعي نظام الثلاث سنوات(١٧٩٨)، زراعي مهني (٣٦٧)، مزدوج زراعي (٢١٥).

وقد شهدت اللجان التواجد امني والشرطي منذ الفجر وحتى تحرك خطوط السير ؛ وذلك من أجل تأمين أوراق الأسئلة لتصل لمقار اللجان الامتحانية وكذلك تأمين عودة أوراق الإجابة مرة أخرى إلى مركز تجميع أوراق الإجابة تمهيدا لمصاحبتها إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة .

الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية

الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية