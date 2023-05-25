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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كل طالب ياخد حقه.. متابعة ميدانية لكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة المنوفية الأزهرية

جولة مدير المنطقة
جولة مدير المنطقة الأزهرية بالمنوفية لأعمال التصحيح

تفقد الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة المنوفية الأزهرية  , بحضور الدكتور عبدالحميد الجزار مدير التعليم النموذجي والأستاذ علي علي نصير موجه عام التربية الفنية.

وتفقد أعمال الكنترول ومتابعة تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامة القائمين على أعمال الكنترول ، مشيرا إلى أنه تم تجهيز مقر تصحيح أسئلة الامتحانات لأعمال التصحيح كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية , وتزويده بكل ما يلزم المصححين؛ من  مناضد وكراسي ومستلزمات طبية...... وغيرها، مطالبًا القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدرى الدرجات؛ بضرورة توخي الحذر والدقة وتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان، مشددًا أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال الكنترول ولن يسمح بظلم أي طالب.

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وأكد أن الأزهر الشريف حريص على مصلحة الطلاب وليس في حرب معهم، ولن نسمح بضياع مجهودات الطلاب الذي بذلوه طوال العام.  كذلك ضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط التصحيح التي أعدها قطاع المعاهد الأزهرية. 

وشدد على ضرورة التعقيم والتطهير المستمر قبل وبعد نهاية التصحيح وتطبيق الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة جميع القائمين على أعمال التصحيح،  , كذلك مراعاة عدم التكدس او التزاحم بصفة مستمرة مع توفير كافة المطهرات على أبواب اللجان ، والالتزام بالتباعد بين المتواجدين بالمقر.

اسئلة الامتحانات الابتدائية والاعدادية الإجراءات والتدابير الإحترازية اعمال التصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية المنوفية الأزهرية المنوفية محافظة المنوفية قطاع المعاهد

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