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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشديد في المنوفية بشأن تصحيح امتحانات الإعدادية | صور

وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية يتابع اعمال تصحيح الشهادة الاعدادية

أجرى محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، جولة ميدانية لمتابعة مقار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، والتي يتم العمل بها على قدم وساق، حيث يُجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣م في جميع المواد الدراسية.


وشدد مدير المديرية ، على ضرورة تحري الدقة والمراجعة لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مُجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات، تحقيقاً لصالح جميع أبنائنا الطلاب، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الأعضاء بلجان التقدير من الموجهين والمعلمين والإداريين على الجهد المبذول في إنهاء هذا العدد الكبير من أوراق الإجابة، تمهيداً لبدء أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

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رافقه ممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية ، وأحمد أبو جريدة ، المشرف العام علي لجان تقدير الدرجات ، و إسلام خطاب ، مدير إدارة الأمن بالمديرية .


واكد " الفولي " بأن لجنة النظام والمراقبة جاهزة لمباشرة أعمال الرصد والمراجعة واستخراج النتيجة فور الانتهاء من جميع أعمال التقدير، حيث تم التأكيد على إجراء المراجعات بعناية شديدة لكل ورقة من أوراق الإجابة، ومراجعة عمليات الجمع للجزيئات بما يُحقق صالح جميع الطلاب.  

وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية
الإعدادية العامة التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الإعدادية العامة امتحانات الشهادة الاعدادية أوراق الإجابة تصحيح امتحانات

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