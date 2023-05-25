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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروع تطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب بشبين الكوم

محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام ، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له ، وذلك لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والجاري تنفيذه بقرية الراهب بشبين الكوم ، وذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، المهندس هيثم همام رئيس الادارة المركزية لتنفيذ ومتابعة المشروعات ، الاستاذ اشرف مصطفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ، المهندسة سوزان نادر منسق عام الإدارة المركزية لمتابعة وتنفيذ المشروعات ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .


حيث رحب المحافظ بالحضور على أرض محافظة المنوفية معربا عن تقديره لجهود صندوق التنمية الحضرية فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة، فضلا عن دعم كافة خطط التنمية وذلك بهدف الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على ضمان حق المواطن فى الحصول على مسكن آمن وتحسين  أوضاعه المعيشية والاقتصادية .

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تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب بشبين الكوم والذى يتضمن إنشاء 1672 وحدة سكنية علي مساحة 15,8 فدان لتوفير مشروع سكني متكامل الخدمات يضم ( مسجد ، حضانة ، مخبز ، ملعب خماسي ، محلات تجارية ،محطة رفع صرف صحى ،أماكن انتظار للسيارات ، مساحات خضراء ).


 أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بالجهود المضيئة التى يبذلها محافظ المنوفية فى تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشورع القومى وخطط الصندوق على أرض المنوفية والتى ستساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية  تقديرا لجهوده .

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