عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف من محصول القمح

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً موسعاً لمناقشة مستجدات منظومة توريد القمح المحلى وإتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الكميات الموردة بكافة الشون والصوامع بنطاق المحافظة كونه محصول استراتيجي وأمن قومى هام، جاء ذلك بحضور نائبه  محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية التموين ، ونواب رؤساء الوحدات المحلية ، وممثلي إدارات التموين والزراعة بالمراكز والمدن، ومدير عام صومعة شبين الكوم ، وممثل مباحث تموين المنوفية، وعدد من كبار التجار الموردين.


واستمع محافظ المنوفية لأراء كبار التجار الموردين لمحصول القمح والتعرف على أوجه المعوقات التي تواجههم لتعظيم الكميات الموردة ، مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة الجهود لتحقيق الكميات المستهدفة من المحصول لافتاً أنه جارى التنسيق مع الجهات المعنية لبحث أوجه الدعم لتشجيع جموع المزارعين والموردين على عمليات التوريد ، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بملف محصول القمح و اتخذت حزمة إجراءات تحفيزية للمزارعين حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

أثناء لهوه مع صديقه.. إصابة نقاش بطلق خرطوش في المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد بدء أعمال الرصف بمحور ترعة المعهد الجديد


وكلف المحافظ مسئولى الزراعة والتموين بالتنسيق التام مع إدارة المرور ومباحث التموين لتشديد إحكام السيطرة على عمليات التوريد ومنع تداول الأقماح بالطرق الغير قانونية وخارج الإطار الرسمى لعملية التوريد والصوامع المخصصة لذلك مع التحفظ على كافة المضبوطات والسيارات المحملة بالأقماح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، موجهاً بإعداد حصر شامل بالحيازات الزراعية لمحصول القمح للوقوف على مدى مطابقتها للمساحات المنزرعة و كميات القمح التى يتم توريدها ، فضلاً عن تكثيف المرور الميدانى للجمعيات الزراعية على مناطق تجميع التجار والمتابعة اليومية لنسب أعمال التوريد وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التوريد.


كما أكد محافظ المنوفية ضرورة متابعة صرف مستحقات الدعم للمزارعين من النخالة الخشنة للمزارعين وفقاً لقرار وزير التموين بصرف 10 كيلو جرام عن كل أردب قمح تم توريده بموجب إذن توريد وذلك بسعر مدعم 8 جنيه للكيلو وذلك في ضوء توجهات الدولة لتشجيع المزارعين على التوريد وتحقيق المستهدف توريده، كما أكد على أنه يتابع يومياً موقف منظومة عمليات التوريد واستلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بالصوامع والشون بنطاق المحافظة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة ومؤكداًَ أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحيازات الزراعية الصوامع والشون القمح المحلى توريد القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار البرلمان الأخير.. 5 سنوات حبسا عقوبة التلميحات الإباحية بوسائل المواصلات

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

الزوجة الثانية.. عجوز الجيزة يعترف بقتل جارته: رفضت العلاقة الحرام خلصت عليها

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

رسالة عاجلة من النيابة العامة الكويتية إلى السلطات المصرية | تفاصيل

ترشيحاتنا

تعويضات مالية وعينية.. بشرى سارة لمتضرري النوبة من السد العالي

الاستخبارات الروسية تتهم لندن وواشنطن بإحباط جهود التسوية مع أوكرانيا

بـ قرار قضائي عاجل .. منع حاكم مصرف لبنان من السفر

لمحاربة الغش|وزير التعليم يقرر منع التجمعات حول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لو هتعمل دايت الكيتو .. احترس الاصابة بهذا المرض

نهاية الرحلة.. ماذا قدم ألبا مع برشلونة | ووجهة محتملة مع ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

فيديو

تورتة مزينة بالدولارات وصابونة ذهبية.. واصل الفنان محمد رمضان استفزازاته في عيد ميلاده

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ