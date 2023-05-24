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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد بدء أعمال الرصف بمحور ترعة المعهد الجديد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية


تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في جولة صباحية بدء أعمال الرصف بمحور ترعة المعهد الجديد الرابط بين شارع مصطفى كامل البحرى وطريق الرحمة بطريق مقابر ميت خاقان بطول 650 متر ، وذلك ضمن جهود المحافظة لخلق محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام للعاصمة، جاء ذلك بحضور مدير مديرية الطرق ، ومدير وحدة الرصف ، ورئيس حى شرق ، والمستشار الهندسي بالمحافظة.


وتابع المحافظ أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالمحور فور الإنتهاء من أعمال الرصف المتكاملة من فرد طبقة السن وتركيب البلدورات وإنشاء الجزيرة الوسطى وزرع أشجار الزينة.

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 ووجه المحافظ رئيس حى شرق بالتنسيق مع المستشار الهندسى بسرعة توريد الأعمدة الديكورية الحديثة تمهيداً لزراعتها بالجزيرة الوسطى لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى بالطريق ، كما كلف مدير مديرية الطرق بالبدء في أعمال دهانات البلدورات وتخطيط الطريق وتحديد المسارات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة السيارات.


وأكدت رئيس حي شرق شبين الكوم أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ جارى العمل على قدم وساق للبدء في تجهيزات أعمال الرصف بثلاث شوارع رئيسية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وهم (شارع نجيب الزناتى - شارع النصر - مسجد الحرمين ) ، فضلاً عن إستمرار أعمال التطوير من قطع الفرمة وفرد طبقة السن بمحور ميت خاقان الجديد بدءاً من ميدان عايدة وحتى محور حضانة الفاروق بطول (900 متر) تمهيداً لأعمال الرصف النهائية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد محافظ المنوفية على أهمية التواجد الميدانى بمواقع العمل للوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز على أرض الواقع ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة مشروعات الخطة الحالية والبدء في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة لرصف أكبر عدد من الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية لإحداث تنمية شاملة وخدمة أهالى المحافظة.

اعمال الرصف الاختناقات المرورية محاور جديدة مدير مديرية الطرق تركيب البلدورات

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