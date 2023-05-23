1000 جنيه مكافأة للعاملين بالجهاز الإداري بجامعة المنوفية بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك على صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالجهاز الإدارى قيمتها ١٠٠٠جنيه، موجها التهنئة بهذه المناسبة، ومشيدا بمجهودات العاملين بالجامعة فى شتى قطاعات وكليات ووحدات الجامعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة برئاسته وبحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه التهنئة لجميع أبناء الجامعة ومنسوبيها بمناسبة إعلان الشركة المانحة للاعتماد استمرارية منح شهادة الأيزو 9001/ 2015 لجامعة المنوفية وتجديد الاعتماد للمرة الثانية عقب متابعة تطبيق نظم الجودة طبقا للمواصفة العالمية والتي استمرت على مدار يومين بمختلف إدارات الإدارة العامة لجامعة المنوفية، معربا عن سعادته على هذا الانجاز المستمر ومتمنيا مزيدا من التقدم لجامعة المنوفية منارة العلم والمعرفة، موجها الشكر لفريق العمل بالجامعة وعلى رأسه الدكتور وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة رانيا عزمى نائب المدير والعاملين بالإدارة والمراجعين على مجهوداتهم.