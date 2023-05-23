عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمجاد الجيش وإرادة الشعب في الحفاظ على الوطن.. ندوة بجامعة المنوفية

ندوة جامعة المنوفية
ندوة جامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، واللواء محمد نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات السابق خلال زيارته للجامعة للمحاضرة فى ندوة توعوية عن تحرير سيناء واستردادها، بعنوان: “ إرادة شعب وإصرار جيش”، والتى تنظمها الجامعة لتوعية الطلاب وتعريفهم بأهم بطولات الجيش المصرى والتضحيات التى قدمها لاسترداد أرض سيناء.

حاضر أيضا في الندوة الدكتور عبد الخالق عبد الله جبه أستاذ الدراسات العبرية والإسرائيلية جامعة المنوفية ، والدكتور محمد أحمد صالح مدير مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة، بحضور الدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب بالجامعة.

محافظ المنوفية يصدر حركة محليات كبرى لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء

محافظ المنوفية: أعمال التطوير بممشى منوف الجديد خطة طموحة للارتقاء بالمظهر الجمالي

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الحبيبة، ثم رحب الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة بضيوف الندوة والطلبة والطالبات من مختلف الكليات .

واستعرض الدكتور عبد الخالق جبه خلال الندوةالدروس المستفادة من نكسة يونيو 1967 وكيف استعدت مصر لتحقيق الانتصار وتحدث عن وحدة والتحام الشعب المصري والعربي مع القيادات السياسية لإسترداد ارض سيناء من الأعداء وحقائق عن عبور القوات للمانع المائي المنيع، كما أشاد بصمود الجيش المصري وبسالته.

كما تحدث اللواء محمد نبيل صادق وكيل جهاز المخابرات السابق عن موضوع الندوة واستعدادات الجنود المصريين للحرب ومشوار البطولات والعقبات التي واجهت الجيش المصري وكيفية التغلب عليها .

وحضر الندوة الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والدكتور عمرو علام رئيس قسم اللغة العبرية بجامعة المنوفية والدكتور مجدي شحاتة جامعة عين شمس وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية وطارق كمال مدير إدارة إعداد القادة وقامت بتقديم الندوة الدكتورة دعاء الشاعر .

وإختتمت الندوة بحوار مفتوح مع الطلبة والطالبات وفتح باب الأسئلة والإستفسارات حول موضوع الندوة .

الاتحادات الطلابية التعليم والطلاب الجيش المصري الدكتور أحمد القاصد بطولات الجيش المصري تحرير سيناء جامعة المنوفية توعية الطلاب رئيس جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

حقي خدته شتايم.. اعترافات سائق شركة توصيل متهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

ترامب في أزمة جديدة أمام القضاء الأمريكي.. ما القصة؟

الإفتاء: من يتهم المسلمين بالبدعة في الصلاة على النبي فهو أولى بالوصف

"سنرد على الاستفزازات".. تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي لـ أوكرانيا

مستريحة الملابس.. استولت على 25 مليون جنيه من المواطنين

الكشف عن شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في تركيا واعتقال 11 شخصا..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ