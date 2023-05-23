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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: أعمال التطوير بممشى منوف الجديد خطة طموحة للارتقاء بالمظهر الجمالي

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة منوف لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة ، حيث استهل جولته بتفقد أعمال إنشاء وتطوير ممشى مدينة منوف الجديد بطريق البطحة البحرية تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية. 

يأتي بحضور المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.


واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير بممشى منوف بطول (500) م وبتكلفة ما يقرب من (5) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات والنجيل الصناعى والحجر الهاشمى والرخام و البرجولات الخشبية والوصلات الكهربائية وزراعة الأشجار و نباتات الزينة ، ومن المقرر نهو كافة الأعمال الديكورية والإنارة خلال أسبوع تمهيداً للافتتاح .

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كما تفقد المحافظ النافورة الديكورية و أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة الأساس بمحيط الممشى بداية أول كوبري السرساوية وحتى البنك الأهلي لإقامة باركينج للسيارات بطول 800 م وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة بالكامل.
وخلال تفقده للممشى ، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز منوف بإنشاء إدارة للإشراف على الممشى للحفاظ على ما تم تطويره والاعتناء بالمساحات الخضراء بصفة دورية لإضفاء مظهراً جمالياً وخلق متنفس حضاري لأهالي وزائري المدينة .


كما تفقد محافظ المنوفية ممشى البطحة القبلية عقب الانتهاء من أعمال التطوير بطول 750 م ، و أشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بالممشى شملت إنشاء خرسانة مطبوعة و برجولات ومساحات خضراء وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين ، والتي تأتي ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الجمالي للمحافظة وإحداث نقلة حضارية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة .


وفى سياق متصل ، تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة (5) شوارع مدرجة ضمن الخطة الإضافية بمدينة منوف بنسبة إنجاز 70% ، حيث تفقد أعمال التطوير بشارع الشوربجي من قطع الفرمة ووضع طبقة الأساس بطول 400 م وبنسبة تنفيذ 40 % ، كما تفقد المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بشارع القارح بطول 250 م وجارى البدء في رفع مطابق الصرف الصحي تمهيداّ لأعمال الرصف ومن المقرر نهو كافة الأعمال المقررة خلال شهر لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كونها منطقة حيوية .
فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بشارع برهام القبلي ، حيث تم وضع طبقة الأساس وفرد طبقة السن وتشغيله بطول 350 م و بنسبة تنفيذ 40 % ، كما تفقد أعمال الرصف بشارع برهام البحري من قطع الفرمة وتكسير الأرصفة المتهالكة بطول 200 م  تمهيداً للبدء في باقي الأعمال المقررة  ، وخلال تفقده ، وجه المحافظ رئيس المدينة بإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام ، مشدداً على القائمين بالأعمال بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل لتحقيق نقلة نوعية بمعدلات الأداء لضمان نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية تحقيقاً للصالح العام .
و تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة و مدخل مدينة منوف سكة سرس الليان ، وذلك ضمن (4) ميادين جاري تطويرها بنطاق المدينة بهدف الارتقاء بالمظهر العام وتخفيف الاختناقات بالشوارع الرئيسية .
هذا و أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى أنه تم الانتهاء من رصف (11) شارع ببلاط الإنترلوك وهم ( شارع الشرقاوي ، ابو حصوة ، أبو زيد ، العزب ، مليك ، شارع فاضل ، البدوي ، محمد حسنى ، النادرى ، الشهالى ، نور ) ، فضلا عن الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية النهائية بشارعي مسجد التقوى ورياض ، وكذا جارى رصف (5) شوارع بالمدينة وهم ( ريحان ،  القارح وامتداده ،  الجندي ،  الشوربجى ، برهام القبلي) .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشروعات التنموية والخدمية مركز منوف محافظ المنوفية

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