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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد جمع 170 الف جنيه في يوم .. وفاة صغير عقب إجراؤه عملية زرع نخاع في المنوفية

الطفل ابراهيم شهاب
الطفل ابراهيم شهاب

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية كمشوش التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية عقب وفاة الطفل ابراهيم شهاب الذي حارب مرض السرطان لمدة عامين وذلك عقب إجراؤه عملية زرع نخاع.

جاء ذلك بعدما تكاتف أهل قريته في جمع ١٧٠ الف جنيه لاستكمال مصروفات عملية زرع النخاع حيث تحمل التأمين الطبي الجزء الأكبر من مصروفات العملية.

حيث استطاع الأهالي جمع المبلغ خلال يوم واحد بعدما أعلنت لجنة الزكاة في القرية عن حاجه الطفل لإجراء عملية زرع نخاع ويحتاج الي ١٧٠ الف جنيه حيث انهالت التبرعات من اهل القرية المقيمين بها وبخارج البلاد.

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وقال أحد أهالي الطفل، أن إبراهيم أصيب منذ عامين بالسرطان وفشلت كل المحاولات لعلاجه و تم حصوله علي الكيماوي لكن دون نتيجة حيث يتم علاجه منذ عامين ولكن حالته كانت تسوء.

وأضاف أن الأطباء أعلنوا أن يحتاج الي عملية زرع نخاع وهي عملية مكلفة جدا تتجاوز النصف مليون جنيه ولكن تحمل التأمين الصحي جزء كبير منها وتبقي 170 ألف جنيه.

وتابع أنه تم الإعلان علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إبراهيم يحتاج إلي عملية زرع نخاع وتكاتف الجميع في القرية وتم جمع المبلغ خلال 24 ساعة من من خلال لجنة الزكاة بالقرية.

وينتظر أهالي قرية كمشوش وصول الجثمان وذلك لتشييعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

إبراهيم شهاب التأمين الطبى زرع النخاع قرية كمشوش المنوفية

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