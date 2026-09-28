هجرة غير شرعية.. القبض على سيدة غسلت 15 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى العناصر الجنائية لقيامها بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والدراجات النارية).



قدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ (15مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

