اعلام المنوفية تنهي استعدادها لاستقبال امتحانات نهاية العام السبت المقبل

انهت كلية الإعلام جامعة المنوفية، استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022/2023م لجميع المستويات العلمية والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل 27 مايو المقبل

وقالت الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الاعلام، أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات الكلية استعدادا لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى إعلان جداول الامتحانات، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات والمدرجات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأضافت عميد الكلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم داخل الكلية، بالإضافة إلى التأكيد على حضور الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس أثناء سير الامتحانات، والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأشارت القاضي، إلى أن تصحيح المواد التي يؤديها الطلاب سيتم بشكل يومي أولا بأول بمجرد الانتهاء من الامتحانات، حيث تعمل الكنترولات بشكل دوري في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة فور الاعتماد.

