عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعلام المنوفية تنهي استعدادها لاستقبال امتحانات نهاية العام السبت المقبل

د ندية القاضي عميد
د ندية القاضي عميد اعلام المنوفية

انهت كلية الإعلام جامعة المنوفية، استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022/2023م لجميع المستويات العلمية والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل 27 مايو المقبل

وقالت الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الاعلام، أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات الكلية استعدادا لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى إعلان جداول الامتحانات، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات والمدرجات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

جامعة المنوفية : قبول التبرعات بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفياتنا

محافظ المنوفية يلتقي بالحالات الإنسانية ويأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية

وأضافت عميد الكلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم داخل الكلية، بالإضافة إلى التأكيد على حضور الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس أثناء سير الامتحانات، والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

وأشارت القاضي، إلى أن تصحيح المواد التي يؤديها الطلاب سيتم بشكل يومي أولا بأول بمجرد الانتهاء من الامتحانات، حيث تعمل الكنترولات بشكل دوري في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة فور الاعتماد.
 

أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الثاني جامعة المنوفية عميد كلية الاعلام كلية الإعلام جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

هل يجوز صلاة النوافل جالسا رغم القدرة على القيام.. اعرف الموقف الشرعي

وزير التعليم يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية

الحوار الوطني| المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية ابدأ: نستهدف توفير 16 مليار دولار

أنا محظوظ.. أول تعليق من تريزيجيه بعد البصق عليه أثناء سجوده

أسعار الذهب تتراجع من جديد وسط قوة الدولار العالمية | تفاصيل

100 طالب سنويًا| تفاصيل دراسة الطب باللغة الفرنسية بجامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

رغم خلافهما.. حلا شيحة تستعين بأغنية تامر حسنى فى توجيه رسالة لوالدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ