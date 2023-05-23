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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي بالحالات الإنسانية ويأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية مع المواطنين

في لفتة إنسانية طيبة  ، التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم ذوى الظروف الإجتماعية والمعيشية الصعبة، فور استغاثتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، يأتى ذلك في إطار لقاءاته الدائمة والمستمرة لسماع شكوي المواطنين والمساهمة في رفع العبء عنهم وتقديم كافة الخدمات المتاحة .


وخلال اللقاء ، أجري محافظ المنوفية حواراً مع الحالات للإستماع إلى مطالبهم والتى تنوعت بين طلب مواطنة بناحية شنوان متزوجة ولديها 5 أبناء بمراحل تعليمية مختلفة ، يعانى زوجها من مرض السرطان وعدم وجود مسكن ومصدر دخل ثابت  للإنفاق على أسرتها وتوفير نفقات علاج زوجها ، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية موجها بتوفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء بجروان للأسرة لمحاولة توفير حياة كريمة لهم ، ومواطنة بناحية أبو مشهور  ببركة السبع  تعانى من مرض اثنين من الأبناء بضمور المخ والعضلات وعدم وجود مصدر دخل ثابت ، وقد أمر المحافظ بتوفير كرسي متحرك لنجلها وصرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة الصعبة.

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وتضمن اللقاء طلب مواطنة أرملة بناحية سمادون مركز أشمون لديها ثلاث من الأبناء ولايوجد مصدر دخل ثابت وتلتمس مساعدتها على ترميم منزلها نظرا لسوء حالته ، وقد أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية وعينية للأسرة موجها بالتواصل مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل على ترميم منزلها لتوفير حياة كريمة لها وأسرتها .


كما استمع المحافظ إلى مواطن شاب  بناحية الأخماس بالسادات كفيف متزوج ويعمل صنايعى كاوتش بورشة صغيرة أسفل محل سكنه، ولا يستطيع تحمل أعباء المعيشة ، وقد أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمساعدته على توفير متطلبات الحياة  اليومية ،ومواطن آخر بناحية الكتامية بالباجور متزوج ويعانى من إعاقة بصرية ولديه ثلاثة من الأبناء وليس لديه مصدر دخل ثابت لتوفير نفقات المعيشة ، وقد أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية مراعاة لظروفه المعيشية والصحية. 


هذا وقد أعرب الموطنون عن سعادتهم باستجابة المحافظ الفورية لاستغاثتهم وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم ، يأتى ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم .

التواصل الاجتماعي الحالات الإنسانية الجمعيات الخيرية اللواء إبراهيم أبو ليمون حياة كريمة محافظ المنوفية

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