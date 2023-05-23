تشييع جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم غرقا في المنوفية

شيع العشرات من أهالي عزبة سيدى إبراهيم التابعة لقرية طليا بمركز اشمون، جثامين ٣ طلاب لقوا مصرعهم غرقا داخل فرع رشيد عقب نزولهم للاستحمام جرفهم التيار لعدم إجادتهم السباحة.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الطلاب من المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن وصراخ ودعوات الأهالي بالرحمة والصبر لذويهم.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بغرق ٣ طلاب في بحر القطا بفرع رشيد بعزبة سيدى ابراهيم التابعة لقرية طليا.

بالانتقال تبين غرق كلا من " مازن.ا.ش " ١٦ سنة طالب بالصف الأول الإعدادي و" احمد.ا " ١٢ سنة طالب بالصف الرابع الابتدائي و" ادم.ش " ١٢ سنة طالب بالصف الرابع الابتدائي، وذلك عقب نزلوهم للاستحمام بفرع رشيد جرفهم التيار لعدم اجادتهم السباحة ولقوا مصرعهم غرقا.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثامين الثلاثة وسط حالة من الصدمة والذهول بين الأهالي وتم نقلهم إلي مستشفي اشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.