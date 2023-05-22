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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعذيبها من أهل والدها.. إيداع طفلة بدار رعاية في المنوفية| تفاصيل

إيداع طفلة دار رعاية
إيداع طفلة دار رعاية في المنوفية

تمكنت لجنة حماية الطفل بمحافظة المنوفية من إيداع طفله تبلغ من العمر 10 سنوات بإحدى قري مركز شبين الكوم في دار رعاية وذلك من أجل حمايتها من أهل والدها بعد تعذيبها.

جاء ذلك عقب تلقيهم بلاغا بتعذيب طفلة في الصف الثاني الابتدائي من أهل والدها حيث أنها تقيم معهم بعد حبس والديها الاب في قضية مخدرات وآلام في قضية قتل.

وتم اصطحاب الطفلة الي دار رعاية بعد الاستماع منها حيث كانت ترفض أن تعترف بتعذيبها ولكن كانت الآثار واضحة حيث تعرض جسدها الهزيل لتعذيب واضح من ضرب مبرح وعض في جميع جسدها.

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ورفضت الطفلة الاعتراف بتعدي عمها ونجلة عم والدها بالتعدي عليها بالضرب ولكن باصطحابها معهم تم التعرف علي شكواها وتعديهم الدائم عليها وإصابتها بحالة نفسية سيئة.

فيما تم إيداع الطفلة بدار رعاية والاهتمام بها ومعالجتها نفسيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي رجل وسيدة بتهمة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات باحدي قري مركز شبين الكوم واحداث إصابات بها وذلك أثناء الإقامة معهم بعد حبس والديها الاب في قضية مخدرات وآلام في قضية قتل.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيه بلاغا من لجنة حماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية بقيام أهل طفل بتعذيبها واحداث إصابات بها.

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