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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دفع الفواتير| محافظ المنوفية يفتتح سيارة خدمة العملاء لمياه الشرب والصرف الصحي ..صور

محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة "

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، يرافقه المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " خلف مبني المحافظة ،ضمن خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور المهندس عاطف المهدى رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، هناء عقيلة رئيس حي غرب.


وتفقد محافظ المنوفية  سيارة خدمة العملاء المتنقلة ، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس الشركة عن الخدمات التي يتم تقديمها بداية من تلقي الشكاوى والاستفسارات والتواصل المباشر مع العميل حتى يتم حل شكواه ، كما التقى المحافظ العاملين بمركز خدمة العملاء المتنقل وتابع الخدمات العاجلة وبرامج التوعية التي يتم تقديمها للمواطنين تسهيلاً عليهم وحتى تتمكن الشركة من تقديم كافة الخدمات المتنوعة التي يحتاجها العميل الخاصة بمرفقي المياه والصرف الصحي.

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وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي  أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تقدم العديد من الخدمات خلال فترة العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحا حتى 2:30 مساءً كاستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العداد المسبق الدفع ودفع الفواتير، بالإضافة إلى صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات ومزودة أيضا بشاشة عرض خارجية كبيرة لعرض الأفلام التوعوية التعليمية للجمهور ، كما تحتوى السيارة على حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه فضلاً عن الملصقات التوعوية الموجودة على السيارة المتنقلة من الجانبين والخلف والمعبرة عن الهدف الأساسي لخدمة المواطنين والارتقاء بكل ما من شأنه تقديم خدمة أفضل ومميزة بصفة دائمة.


ومن جانبه وجه محافظ المنوفية جميع العاملين بمراكز خدمة العملاء بالاستقبال الجيد للمواطنين وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات المقدمة لهم  بصورة ميسرة لكسب ثقة المواطنين وإرضاء العميل والذى يعكس مدى جدية الشركة واهتمامها بالعملاء وتخفيف الضغط عن كاهلهم من خلال حوكمة الخدمات ، مؤكداً مستمرون في إنشاء وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية لهذا القطاع وتقديم الدعم الكامل والمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة لخدمة أهالينا بشتى أرجاء المحافظة.


فيما قدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الشكر لمحافظ المنوفية لدعمه الدائم والمستمر للشركة لتطوير خدماتها ، فضلاً عن اهتمامه البالغ بمشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنوفية.

محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
محافظ المنوفية يفتتح
محافظ المنوفية يفتتح " سيارة خدمة العملاء المتنقلة " لتقديم خدمات مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي
خدمة العملاء المتنقله دفع الفواتير رؤية مصر 2030 رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ المنوفية مراكز خدمة العملاء مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

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