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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم المنوفية : لا شكاوى من امتحان جبر الإعدادية ..وغياب 807 طلاب

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية في المنوفية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، للتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.


تلقي المحافظ تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم عن قيام طلاب الشهادة الإعدادية بتأدية امتحان مادة الجبر بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألف و 881طالب ، وغياب 807 طالب بنسبة حضور 99,02% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

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وأكد محافظ المنوفية حرصه علي المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير الإمتحانات ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي معوقات حفاظاً علي مستقبل الطلاب .

الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية محافظ المنوفية اداء الامتحانات المتابعة المستمرة

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