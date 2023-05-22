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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 6 أكشاك لغير القادرين في المنوفية

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

 سلمت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى عدد 577 كشك بالقرى الاكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة.

سلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية عدد (6)أكشاك لغير القادرين بقرى شنواى وكفر الحما وساقيه ابو شعره مركزاشمون، وقرية مليج مركز شبين الكوم، وقرية زاوية رزين مركز منوف بمحافظة المنوفية .

وأكد أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .

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ونوه إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى : (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بشبين الكوم - شارع دبي - من شارع صبري أبو علم.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

يذكر أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى سلمت الى الان عدد 577 كشك بالقرى الاكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة المنوفية .

التضامن الاجتماعي جمعية الاورمان مؤسسات المجتمع المدني محافظ المنوفية محافظة المنوفية

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