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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 5 آلاف و 265 طن أسمدة في المنوفية

الموافقة على ترخيص
الموافقة على ترخيص مشروعات جديدة في المنوفية

 أعلنت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية، عن الإنتهاء من توزيع ما يزيد عن 5 آلاف و 265 طن نترات ويوريا ( إئتمان ) ، مع توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 35 ألف 400 طن يوريا ونترات.

 وقال محمد بركات وكيل وزارة الزراعة في المنوفية ، أنه جاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

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وأشار إلي أنه تم تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة بأطوال 7 كم و 250 متر بنواحي ( أجهور الرمل بمركز قويسنا ، و كفر شبرا زنجى بالباجور، و منية طوخ و بمم بمركز تلا ) والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ 580 فدان زراعي .


و إستمراراً في تنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تمت الموافقة على استخراج (24) ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ) ، وعمل معاينات لـ (9) مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع , مناحل ,محلات) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 13 ألف و 539 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

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