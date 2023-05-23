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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لمأساة طفلة المنوفية مع عمها وزوجته

تعذيب طفلة
تعذيب طفلة

واقعة إنسانية في محافظة المنوفية.. لم يكن لها ذنب إلا أنها ولدت ونشأت في أسرة مرتكبة للجرائم، فوالدها محبوس في قضية مخدرات، وأمها مسجونة في قضية قتل، فلم تجد الطفلة الصغيرة من يرعاها، ووجدت نفسها تحت آمرة عمها وحكمه عليها وزوجته وتعذيبهما لها، فلم تجد من يحنو عليها أو يرعاها.

مأساة طفلة المنوفية مع عمها وتعذيبها

ووسط هذا الجحيم من المعاملات الغير إنسانية، هربت أختها الكبرى صاحبة 19 عاما، وتترك أختها الصغرى صاحبة 9 سنوات، وفي الصف الثاني الابتدائي.


هذه هي المأساة الكبرى التي عاشتها الطفلة التي لم تبلغ عامها العاشر في إحدى قرى مركز شبين الكوم في محافظة المنوفية لمدة سنوات، وتلقت خلالهم جميع أنواع العذاب الجسدي والنفسي، ووصلت إلي قيام عمها باصطحابها للمقابر وفتح أحد المقابر لها قائلا لها "هدفنك هنا".


معاملة غير آدمية عاشتها الطفلة " ا " مع أسرة والدها بعد حبس الأب في قضية مخدرات والأم في قضية قتل حيث قام عمها بضربها بشكل مستمر وكذلك ابنة عم والدها التي تسكن معهم بتعذيبها أيضا بالضرب والعض في أنحاء جسدها.


الطفلة " ا " في الصف الثاني الابتدائي تعيش بعد هرب شقيقتها الكبري التي تبلغ من العمر ١٩ عاما من أسرة والدها بعد تعذيبها أيضا ولكنها استطاعت الهرب تاركة شقيقتها الصغيرة مع اهل والدها حيث اعتاد عمها تعذيبها وضربها.

لجنة حماية الطفل بالمنوفية تنقذ الطفلة

وتمكنت لجنة حماية الطفل بمحافظة المنوفية من إيداع طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بإحدى قرى مركز شبين الكوم في دار رعاية وذلك من أجل حمايتها من أهل والدها بعد تعذيبها.

جاء ذلك عقب تلقيهم بلاغا بتعذيب طفلة في الصف الثاني الابتدائي من أهل والدها حيث أنها تقيم معهم بعد حبس والديها الاب في قضية مخدرات وآلام في قضية قتل.

وتم اصطحاب الطفلة الي دار رعاية بعد الاستماع منها حيث كانت ترفض أن تعترف بتعذيبها ولكن كانت الآثار واضحة حيث تعرض جسدها الهزيل لتعذيب واضح من ضرب مبرح وعض في جميع جسدها.
ورفضت الطفلة الاعتراف بتعدي عمها ونجلة عم والدها بالتعدي عليها بالضرب ولكن باصطحابها معهم تم التعرف علي شكواها وتعديهم الدائم عليها وإصابتها بحالة نفسية سيئة.

 

إيداع الطفلة دار رعاية

فيما تم إيداع الطفلة بدار رعاية والاهتمام بها ومعالجتها نفسيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

القبض على عم الطفلة وزوجته

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي رجل وسيدة بتهمة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بإحدى قرى مركز شبين الكوم واحداث إصابات بها وذلك أثناء الإقامة معهم بعد حبس والديها الاب في قضية مخدرات وآلام في قضية قتل.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بتلقيه بلاغا من لجنة حماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية بقيام أهل طفل بتعذيبها وإحداث إصابات بها.

محافظة المنوفية قضية مخدرات دار رعاية مركز شبين الكوم الصف الثاني الابتدائي مركز شرطة شبين الكوم لجنة حماية الطفل مدير امن المنوفية

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