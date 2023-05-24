عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أثناء لهوه مع صديقه.. إصابة نقاش بطلق خرطوش في المنوفية

إصابة نقاش بطلق خرطوش
إصابة نقاش بطلق خرطوش في المنوفية

اصيب نقاش بطلق خرطوش في البطن بمركز اشمون أثناء تواجده مع أحد أصدقاءه أثناء لهوه بفرد خرطوش انطلقت منه طلقة طائشة استقرت في جسد النقاش.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بإصابة نقاش بطلق خرطوش.

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويشدد على الاستجابة لشكواهم

المنوفية .. مصرع طفلين غرقا داخل ترعة بقرية جنزور|صور

بالانتقال تبين إصابة " ا.ش " ٢٠ سنة نقاش بطلق خرطوش في البطن وإصابته بجرح متهتك بالجانب الأيمن واشتباه نزيف في البطن.

وبسؤاله أكد أنه أثناء تواجده مع صديقه " ش ع " ٢١ سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش كان يعبث به صديقه فانطلقت منه طلقة طائشة عن طريق الخطأ مما ادي إصابته.

وألقت قوات الأمن القبض علي صديقه وتم نقل المصاب الي مستشفي شبين الكوم الجامعي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

المنوفية امن المنوفية طلق خرطوش محافظ المنوفية مدير امن المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

ترشيحاتنا

فوز مصر كعضو أصل في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الذهب يترقب إشارات مستقبل السياسية النقدية الأمريكية

انهيار بايدن أو موته يثير قلق أمريكا.. ورد حاسم من هيلاري

روسيا تعلن إغلاق جسر القرم اليوم.. ما السر؟

قانون الانتخابات الجديد.. خطوة أولى على طريق الاستقرار في ليبيا| تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ