أثناء لهوه مع صديقه.. إصابة نقاش بطلق خرطوش في المنوفية

اصيب نقاش بطلق خرطوش في البطن بمركز اشمون أثناء تواجده مع أحد أصدقاءه أثناء لهوه بفرد خرطوش انطلقت منه طلقة طائشة استقرت في جسد النقاش.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بإصابة نقاش بطلق خرطوش.

بالانتقال تبين إصابة " ا.ش " ٢٠ سنة نقاش بطلق خرطوش في البطن وإصابته بجرح متهتك بالجانب الأيمن واشتباه نزيف في البطن.

وبسؤاله أكد أنه أثناء تواجده مع صديقه " ش ع " ٢١ سنة عامل وبحوزته فرد خرطوش كان يعبث به صديقه فانطلقت منه طلقة طائشة عن طريق الخطأ مما ادي إصابته.

وألقت قوات الأمن القبض علي صديقه وتم نقل المصاب الي مستشفي شبين الكوم الجامعي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.