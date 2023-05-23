المنوفية .. مصرع طفلين غرقا داخل ترعة بقرية جنزور|صور

لقي طفلان مصرعهما غرقا داخل ترعة القاصد بقرية جنزور بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بغرق طفلين بترعة القاصد بجنزور بمنطقة سيدى على ابوالنور.

بالانتقال تبين غرق كلا من كريم حمدى الخضري ١٥ سنه من قرية شنتنا الحجر ويوسف محمد البرديسي ١٨ سنة من قرية ميت أم صالح، وذلك عقب نزولهم للاستحمام جرفهم التيار لعدم اجادتهم السباحة.

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين، وتم نقلهم إلي مستشفي بركة السبع المركزى وجارى الانتهاء من تصريح الدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



غرق طفلين في ترعة في المنوفية

غرق طفلين في ترعة في المنوفية

غرق طفلين في ترعة في المنوفية