يوسف طالب بالحاسبات والمعلومات توفي متأثرا بالسرطان والازهر ينعيه في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية مليج بمركز. شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الطالب يوسف وحيد خلف الله وذلك عقب معاناة مع مرض السرطان.

وادي الأهالي صلاة الجنازة من مسجد الحصة بقرية مليج حيث تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

وأكد أحد الأهالي، أن الطالب يوسف وحيد خلف الله يبلغ من العمر 17 عاما، في الفرقة الثانية بكلية الحاسبات والمعلومات، وأصيب بمرض السرطان منذ فترة طويلة كان يعالج علي إثرها.

واضاف أن الشاب تدهورت حالته في الشهور الأخيرة وتم احتجازه في مستشفي الدمرداش وتوفي متأثرا بمرضه داخل المستشفي.

وتابعوا أن الشاب كان صابرا محتسبا مرضه في سبيل الله، حيث كان خلوقا وبشوش وساعيا في الخير، واستمر في دراسته حتي التحق بكلية الحاسبات والمعلومات ومن حفظة القرآن الكريم.

فيما اصدر الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية بيانا ينعي فيه الطالب جاء كالاتي" يتقدم العاملون بالمنطقة الازهرية، بخالص العزاء والمواساة للاستاذ وحيد خلف الله، المعلم بمعهد شبين الكوم النموذجي الإبتدائي في وفاة ابنه سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

الطالب وحيد خلف الله

الطالب وحيد خلف الله