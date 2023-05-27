عميد إعلام المنوفية تتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل العام الدراسي الثاني

تفقدت الدكتور ندية القاضي عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023م في أول أيامها للمستوى الثاني للتأكد من سير أعمال الامتحانات بسهولة ويسر مع توافر كافة سبل الراحة والأمان باللجان للطلاب والتأكد من حضور الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها وعدم وجود أي شكاوى والالتزام بالتعليمات.

وقالت إنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية بالكلية طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية.

وتابعت أنه تم التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش في اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

وأضافت عميد الكلية أن جميع الإدارات المعنية بالامتحانات قامت بجهد كبير لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء أدائهم لأعمال الامتحانات بدءاً من إعلان جداول الامتحانات، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات والمدرجات.

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام

عميد كلية الإعلام تتابع امتحانات نهاية العام