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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية تستضيف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ندوة جامعة المنوفية
ندوة جامعة المنوفية

 استضاف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت عنوان" حلول مستدامة لمستقبل أفضل "  ‏تحت  إشراف الدكتور صبحي شرف ‏نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب  رئيس الجامعة لشؤن  التعليم والطلاب، والدكتورة  سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق جامعة السادات  ومقرر المجلس القومي للمرأة بالمنوفية و المهندس محمد قطب رئيس الإدارة  المركزية للفرع الإقليمي  يجهاز شئؤن البيه بوسط الدلتا ودكتور محمد عادل  مسئول اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة الاتصالات، والدكتور أحمد أبو بكر مدير إدارة شئون  البيئة بمحافظة المنوفية، وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الطلاب، وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر.

 

رحب الدكتور صبحي شرف بضيوف الندوة ونقل إليهم تحيات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وأكد أن الجامعة تراعي دائما البعد البيئي عند تنفيذ المشروعات التنموية موضحا أن الطلاب شريك أساسي في تنفيذ هذه المبادرة وأن جامعة المنوفية أنشأت ملفات عديدة ضمن مبادرة جامعة صديقة للبيئة وجاري عمل أدلة إرشادية بذلك.

 

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وأكد شرف أن الجامعة  تسعي لدعم الاستدامة وإعداد كفاءات مؤهلة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوفاء بمتطلبات الأطراف المجتمعية، وتطوير الإدارة المستدامة.

 

وتناولت الندوة التعريف بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يتم تنفيذها بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.


وأكد المحاضرون في الندوة أهمية  جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات، ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة، وتقديم  حلول مصرية لتحديات المناخ التي تساعد علي التكيف والتخفيف من اّثار المناخ والتي ناقشتها محاور  مؤتمر COP27.


كما أكدت الندوة أهمية  نشر المعرفة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال عقد الندوات، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا ونشر الوعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

 

كما  تناولت الندوة أيضا  شرح كيفية الاشتراك فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد والحفاظ على البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمى وتمكين المرأة المصرية فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى.


وتناولت الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg .

واستعرضت جامعة المنوفية نماذج للمشروعات البيئة التي تنفذها الجامعة في إطار أهداف  المبادرة.

إدارة شئون البيئة التحديات البيئية التغيرات المناخية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء المجلس القومى للمرأة جامعة المنوفية خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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