محافظ المنوفية: إعادة تأهيل وتسقيف 12 منزلا ضمن قافلة "دفا وأمان"

قال المهندس حسين شعبان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صناع الحياة في المنوفية، إنه تم تسقيف 12 منزلا ضمن قافلة "دفا وأمان" للأسر الأولى بالرعاية وذلك استكمالا لخطة الجمعية لتأهيل 200 سقف لحماية تلك الأسر من برد الشتاء وتوفير بيئة آمنة لهم والمساهمة فى تحسين مستوى الحياة المعيشية وتحقيق التنمية المجتمعية لهم، يأتى هذا فى إطار البروتوكول الذي تم بالتنسيق بين محافظ المنوفية وجمعية صناع الحياة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على دعمه الكامل لتعزيز قيم العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به الجمعيات الخيرية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة والجهود المبذولة في عملية التشارك والإغاثة وتقديم يد العون لكافة الفئات المستحقة.

وأشار إلى أهمية العمل الأهلي الذي يعبر عن ضمير المجتمع تجاه الأسر والفئات الأولى بالرعاية.