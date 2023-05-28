محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للطفل مالك مريض ضمور العضلات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بدراسة مطلب أهالى عزبة تيمور التابعة لمنشأة الشريكين بشبين الكوم، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى للقرية، وذلك عقب قيام الأهالى بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة رفع عليها ومعاينتها من قبل الهيئة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.



جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ضوء اللوائح والقوانين.



كما التقى محافظ المنوفية بأسرة الطفل "مالك" ابن قرية شبراباص بشبين الكوم، والمريض بضمور العضلات "دوشين" من الدرجة الأولى.

وأمر المحافظ بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطفل، داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، مؤكدا حرصه على التواصل الدائم والفعال مع الحالات المرضية والفئات المستحقة والأولى بالرعاية واستجابة لاستغاثة والد الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كفر طبلوها مركز تلا يتضرر من وجود إشغالات بالشارع محل إقامته مما يلحق الضرر به وبالمواطنين، وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والتخطيط العمرانى للمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما أحال المحافظ طلب معلمة بمدينة السادات تلتمس نقلها إلى مدرسة 26 للتعليم الأساسى إلى مدير مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها الاجتماعية، وكذا شكوى مواطن بناحية قرية بروى مركز تلا يتضرر من تأخر استصدار قرار الترخيص الخاص به إلى إدارة التخطيط العمرانى لفحص الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.