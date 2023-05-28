عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للطفل مالك مريض ضمور العضلات

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بدراسة مطلب أهالى عزبة تيمور التابعة لمنشأة الشريكين بشبين الكوم، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى للقرية، وذلك عقب قيام الأهالى بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة رفع عليها ومعاينتها من قبل الهيئة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.


جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ضوء اللوائح والقوانين.

محافظ المنوفية يتفقد عددا من اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية

محافظ المنوفية يصدر قرارا بترقية 14 ألف و791 معلما وأخصائيا بالتربية والتعليم


كما التقى محافظ المنوفية بأسرة الطفل "مالك" ابن قرية شبراباص بشبين الكوم، والمريض بضمور العضلات "دوشين" من الدرجة الأولى.

وأمر المحافظ بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطفل، داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل، مؤكدا حرصه على التواصل الدائم والفعال مع الحالات المرضية والفئات المستحقة والأولى بالرعاية واستجابة لاستغاثة والد الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كفر طبلوها مركز تلا يتضرر من وجود إشغالات بالشارع محل إقامته مما يلحق الضرر به وبالمواطنين، وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والتخطيط العمرانى للمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما أحال المحافظ طلب معلمة بمدينة السادات تلتمس نقلها إلى مدرسة 26 للتعليم الأساسى إلى مدير مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها الاجتماعية، وكذا شكوى مواطن بناحية قرية بروى مركز تلا يتضرر من تأخر استصدار قرار الترخيص الخاص به إلى إدارة التخطيط العمرانى لفحص الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ المنوفية استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ضمور العضلات دوشين محافظ المنوفية التفتيش والمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

مميكن ومسجل.. موعد اختبارات التخلف للمتقدمين لوظيفة محفظي القرآن

ترشيحاتنا

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة تحقق قفزة في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

الأمم المتحدة للسكان: مصر تحرص على الارتقاء بصحة المرأة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

صدمه عند إفراغ حقيبته ..سائح يسير الجدل برسالة على صفحة فندق كوبي

فيديو

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ