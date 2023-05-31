محافظ المنوفية يسلم هدية رئيس الجمهورية للأمهات المثاليات

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية هدية رئيس الجمهورية " شيكات مالية بقيمة 150 ألف جنيه " لـ 3 أمهات مثاليات حققن المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة لهذا العام في مسابقة الأم المثالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي الجمهورية ، بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .



حيث سلم محافظ المنوفية شيكات مالية للأمهات المثاليات بقيمة 50 ألف جنيه للأم الواحدة لكل من السيدة / نوال عبد العظيم الفائزة بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية ( أم بديلة ) ، والسيدة / إمتياز السيد الجندي الفائزة بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية ( أم حياة كريمة ) ، السيدة / سوزان منصور خميس الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة ، وذلك تقديراً لقصص كفاحهن وما قدموه من تضحيات ومسيرة عطاء من أجل تربية أبنائهن حتي أصبحن المثل الأعلى والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرهن ومجتمعهن ، ومما أهلهن للاختيار بالفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة في مسابقة الأم المثالية .



وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي أنه بفضل جهود محافظ المنوفية ودعمه الكامل للمرأة ، وفي سابقة هي الأولي من نوعها يتم اليوم تكريم 3 أمهات مثاليات من محافظة واحدة بهذه الهدية المقدمة من رئيس الجمهورية ، و اللاتي تم اختيارهن من قبل اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار المحافظ ووفقاً للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية وتم تصعيدهن والاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي كافة المحافظات .



فيما أكد محافظ المنوفية أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عهد الجمهورية الجديدة ، وفي ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لافتاً أن هذا التكريم يأتي إمتناناً وإعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها ، فالأم لها دور بارز في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل