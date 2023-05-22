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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور كامل العدد.. قضية إسكات الببغاوات على مسرح 23 يوليو بالمحلة

العرض المسرحي
العرض المسرحي

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى توافد العديد من أبناء محافظة الغربية لمشاهدة العرض المسرحي «قضية إسكات الببغاوات»، أمس الأول السبت، وذلك ضمن عروض مشروع نوادي مسرح الشباب، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي. 

 

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أحداث العرض 

 

تدور أحداث العرض المسرحي حول سيدة تحتفظ بمجموعة من الببغاوات، يثير صراخها غضب الجيران حتى يصل الصراع بين السيدة وجيرانها إلى أروقة المحاكم، ولا يتمكن القاضي من الفصل بين طرفي النزاع، فالقانون لا يمنع اقتناء الحيوانات الأليفة، فيما يعاقب في نفس الوقت على إزعاج الجار، ويبقى السؤال حاضر طيلة العرض: هل يستطيع أحد إسكات الببغاوات؟

العرض المسرحي 

قام بأداء الأدوار خلال العرض المسرحي مجموعة من فناني فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، من بينهم: عبد الله رمضان، روى السراجي، فوزي عادل، إيمان شريف، أحمد فؤاد، محمد إبراهيم، عهد علي، أنس إسكندر، سيف الخطيب، تأليف إبراهيم الحسيني، موسيقى إبراهيم طنطاوي، ديكور فرح خالد، مصحح لغوي أحمد عبد السلام، ومن إخراج أحمد جمال.

 

 

يذكر أن العرض المسرحي يقام ضمن عروض المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس، وتم عرضه أمام لجنة تحكيم الأعمال المشاركة، بحضور الشاعرة والكاتبة صفاء البيلي، والناقد الفني محمد علام، والمخرج المسرحي محمد صابر، والناقدة الفنية إيمان سلامة. 

 

العرض المسرحي قضية إسكات الببغاوات المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأديب جابر سركيس

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