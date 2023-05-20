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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال كبير على العرض المسرحي رصد خان بالمركز الثقافي بطنطا .. صور

العرض المسرحي
العرض المسرحي

قدم المركز الثقافي بطنطا العرض المسرحي «رصد خان»، أمس الجمعة، ضمن عروض نوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير امتلأت به جنبات مسرح المركز. 

أحداث العرض المسرحي

تدور أحداث العرض ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، حول فكرة الصراع والطمع من أجل البحث عن كنز قارون ومحاولة الاستيلاء عليه من قبل شخص يدعى ابن غانم وأحفاده. ويؤكد العرض على فكرة البعد عن الطمع والجشع الذي قد يدفع الإنسان إلى القتل، فمن أحداث العرض نجد أن الجشع انتقل من الجد إلى الأحفاد مما دفعهم لقتل بعضهم البعض. 

 

فريق العمل

 

العرض تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج محمود فايد، بطولة محمد محسن، محمد صبحى، محمد المحمدي، عبد الله محمد، مروان عبد العزيز، إبراهيم خالد، ندى عادل، سمر عيسى، محمد أشرف، محمود أشرف،  كنزي البنهاوي، نادر سعيد، أمينة البيومي، علاء سراج، رنيم جاويش، محمد الميداني، فرح وليد، ديكور الفنان إسلام فوزي، دراما استعراضية وإعداد موسيقى محمد داود، مكياج إيمان سمير، تصميم إضاءة عمر جودة، مساعد مخرج محيى الدين غنيم، مصطفى أحمد، أحمد العطار، محمد سلامة، تقى التركي.

جاء العرض المسرحي «رصد خان» بحضور أعضاء لجنة التحكيم، الكاتبة والشاعرة صفاء البيلي، المخرج المسرحي محمد صابر، الناقد الفني الدكتور محمد علام. ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتم تقديمه بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ضمن الفعاليات المسرحية لهيئة قصور الثقافة بالمحافظات.

لقطات من العرض المسرحي

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رصد خان المخرج هشام عطوة الفنان أحمد الشافعى إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعرة صفاء البيلي

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