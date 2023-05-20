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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«العمى».. رائعة ساراماجو تنطلق على مسرح ثقافة دمنهور

مسرح قصر ثقافة دمنهور
مسرح قصر ثقافة دمنهور

انطلقت أمس الخميس على مسرح قصر ثقافة دمنهور، فعاليات العرض المسرحي "العمى" لفرقة قصر ثقافة دمنهور المسرحية. 

 

العرض عن رائعة جوزيه ساراماجو "العمى"، دراماتورج أحمد عصام، أشعار سعيد شلبي، ديكور محمود صلاح، ألحان عاصم علاء، إضاءة أحمد طارق، كيوجراف عمرو باتريك، إخراج محمد عفيفي. 

 

قصة العرض المسرحي

 

المسرحية تروي خيطًا من الأحداث عن وباء انتشر مؤخرا يصيب العين بعمى أبيض، هذا الوباء الجديد سريع العدوى وأسبابه غير معروفة، حيث تدور الأحداث في حجر صحي لمجموعة من المصابين ويوم بعد يوم الأعداد في تزايد وتدور الأحداث بين هولاء المصابين في هذا الحجر.

 

يأتي العرض ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيوني، ضمن العروض المسرحية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد درويش، ويستمر عرضه حتى الأربعاء 24 مايو الحالي.

العرض المسرحي «العمى»

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ثقافة دمنهور جوزيه ساراماجو الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة البحيرة

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