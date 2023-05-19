عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يستمر 10 ليال.. انطلاق العرض المسرحي «سيرة بني زوال» بثقافة سوهاج

صدى البلد

انطلقت أمس الخميس، على المسرح الروماني بسوهاج، أولى ليالي العرض المسرحي " سيرة بني زوال" لفرقة سوهاج القومية المسرحية. 

 

العرض المسرحي 

 

العرض المسرحي من تأليف محمد علي، ألحان د. مسعد الطمباري، أشعار  محمد كمال، سينوغرافيا م. أحمد أبو طالب، مخرج منفذ  بهاء جلال، وإخراج محمود الهواري، شارك في التمثيل طارق هلال، مؤمن صابر، عاطف الناظر، دياب كمال، محمد فيصل.  

 

قصة العرض المسرحي

 

تدور أحداث العرض  حول قرية مصابة بلعنة الهشيم، ومرت عليهم السنين والهشيم ضارب سواده في أرض النجع وفي بطون نساء النجع، فحرمت نساؤه من الأطفال، وصار النجع مهووسا بالوديعة التي قد تحل اللعنة. لتتصارع الأحداث ويحل على النجع غريب يقلب الموازين ويكشف الحقائق، وتصل بنا الأحداث إلى سر اللعنة التى فرضت سيطرتها على القرية لسنوات عديدة في أحداث شيقة. 

 

عرض "سيرة بني زوال" ضمن عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، ضمن العروض المسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويستمر عرضه لمدة 10 ليال حتى 27 مايو الحالي.

العرض المسرحي سيرة بني زوال فرقة سوهاج القومية المسرحية قصور الثقافة المخرج هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا

عاجل| دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1444

كولر يحسم قائد الفريق | نجم مفاجأة يحمل شارة الأهلي أمام الترجي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

مباشرة الآن| مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا.. تابع لحظة بلحظة

موضوعات متعلقة

الألعاب الشعبية بسيوة واحتفاء بنازك الملائكة ضمن فعاليات ثقافية بمطروح

انطلاق العرض المسرحي «الشق» لثقافة السويس

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

مناهض للحرب العالمية الأولى.. موقف الفيلسوف البريطاني برتراند راسل من إسرائيل

ذكرى ميلاد عبده الحامولي.. مجدد الموسيقى المصرية بالقرن التاسع عشر

في ذكراه|لمحات من حياة كاتب الرباعيات عمر الخيام

بمناسبة اليوم العالمي .. متاحف فنية مصرية تفتح أبوابها للجمهور مجانا

بعد 3000 عام| مفاجأة.. كيف تم طلاء نعش «توت عنخ آمون» بالذهب؟

ترشيحاتنا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

حسام موافي لخريجي الطب البيطري: شغلكم شريف.. فيديو

شرائح الفلفل الأحمر .. أطعمة لـ علاج عسر الهضم والغازات

بينهم أوباما .. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي

متخافش .. مدحت العدل يوجّه طلبا لـ عمرو دياب على الهواء

حسام موافي: التدخين السبب الرئيسي للانسداد الرئوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟

أحمد عصام يظهر مع زوجته في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

فيديو

بعد 50 عاما على انفصالها.. ارتداء سيدة عجوز فستان زفاف قررت الزواج من نفسها

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ