عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

زهران القاسمي
زهران القاسمي

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، في دورتها السادسة عشر، عن فوز رواية «تغريبة القافر» للكاتب العماني زهران القاسمي كأول روائي عُماني يفوز بالجائزة وقيمتها 50 ألف دولار.

 

 

سيرته الذاتية

 

وُلد زهران القاسمي في “دماء والطائيين” بسلطنة عُمان، عام 1974. وصدر له ثلاث روايات قبل تغريبة القافر، هي "جبل الشوع" (2013)، " القنّاص" (2014)، و"جوع العسل" (2017)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009)، و "سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011). 

إقبال كبير على العرض المسرحي رصد خان بالمركز الثقافي بطنطا .. صور

عرض «الثانية عشرة صباحًا» بمدينة المحلة الكبرى على مسرح 23 يوليو

ذكرى ميلاد صاحب اليد النقية | فداء وبطولات القائد العسكري أحمد حمدي

انطلاق الأنشطة الصيفية.. فنون الخط وتدوير الخامات في ثقافة بهاء الدين بأسيوط

«العمى».. رائعة ساراماجو تنطلق على مسرح ثقافة دمنهور

مسرح هيبس بالخارجة يستقبل أولى ليالي العرض المسرحي «الهانم»

يستمر 10 ليال.. انطلاق العرض المسرحي «سيرة بني زوال» بثقافة سوهاج

الألعاب الشعبية بسيوة واحتفاء بنازك الملائكة ضمن فعاليات ثقافية بمطروح

انطلاق العرض المسرحي «الشق» لثقافة السويس

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

الروايات الست 

 

تنافس على الجائزة 6 روايات عربية وصلت إلى القائمة القصيرة التي أعلن عنها في أول مارس الماضي، وهي "مُنّا" للصديق حاج أحمد من الجزائر، و"حجر السعادة" للكاتب أزهر جرجيس من العراق، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان من ليبيا، و"أيام الشمس المشرقة" لميرال الطحاوي من مصر، و"الأفق الأعلى" لفاطمة عبد الحميد من السعودية، و"تغريبة القافر" لزهران القاسمي من سلطنة عُمان. 

 

واختيرت رواية «تغريبة القافر» من قبل لجنة التحكيم من الروايات التي ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين 1 يوليو 2021 و30 يونيو 2022، وجرى اختيارها من بين ست روايات 

 

 

ضمت لجنة تحكيم الجائزة الأكاديمية والروائية المصرية ريم بسيوني، وتيتز روك، وهو أستاذ جامعي ومترجم من السويد، وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية، وفضيلة الفاروق، وهي روائية وباحثة وصحفية جزائرية، ويترأس اللجنة الروائي محمد الأشعري، وزير الثقافة المغربي السابق.

 

 

 

الجائزة 

 

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، كما تحظى بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

 

وتهدف الجائزة إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، من خلال ترجمة بعض الأعمال إلى لغات عالمية، وقد صدرت العام الماضي ترجمات بالإنجليزية لرواية "وشم الطائر" لدنيا ميخائيل (القائمة القصيرة 2021)، كما صدرت ترجمات لرواية "ملك الهند" لجبور الدويهي (القائمة القصيرة 2020)، و"طشاري" لإنعام كجه جي (القائمة القصيرة 2014). وحصلت رواية "الحي الروسي" لخليل الرز (القائمة القصيرة 2020) على منحة ترجمة من منظمة بان الأمريكية.

البوكر الجائزة العالمية للرواية العربية الروائية المصرية ريم بسيوني تغريبة القافر سلطنة ع مان زهران القاسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد تراكمي 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

مقتل حفيد علي الكسار دهسا بـ سيارة في البحيرة

موضوعات متعلقة

إقبال كبير على العرض المسرحي رصد خان بالمركز الثقافي بطنطا .. صور

عرض «الثانية عشرة صباحًا» بمدينة المحلة الكبرى على مسرح 23 يوليو

ذكرى ميلاد صاحب اليد النقية | فداء وبطولات القائد العسكري أحمد حمدي

انطلاق الأنشطة الصيفية.. فنون الخط وتدوير الخامات في ثقافة بهاء الدين بأسيوط

«العمى».. رائعة ساراماجو تنطلق على مسرح ثقافة دمنهور

مسرح هيبس بالخارجة يستقبل أولى ليالي العرض المسرحي «الهانم»

يستمر 10 ليال.. انطلاق العرض المسرحي «سيرة بني زوال» بثقافة سوهاج

الألعاب الشعبية بسيوة واحتفاء بنازك الملائكة ضمن فعاليات ثقافية بمطروح

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة.. التموين: أسعار الذهب تتراجع في هذا التوقيت

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

أرخص سيارة تويوتا كروس أوفر 2023 في السعودية

أحمد موسى: أناشد إدارة الأهلي تخفيض أسعار تذاكر مباراة الوداد.. فيديو

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

قوات بوتين "منهكة".. قائد روسي سابق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو لرجل وطفل يثير ضجة في الصين.. ماذا ظهر فيه؟

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ