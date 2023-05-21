قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، في دورتها السادسة عشر، عن فوز رواية «تغريبة القافر» للكاتب العماني زهران القاسمي كأول روائي عُماني يفوز بالجائزة وقيمتها 50 ألف دولار.

سيرته الذاتية

وُلد زهران القاسمي في “دماء والطائيين” بسلطنة عُمان، عام 1974. وصدر له ثلاث روايات قبل تغريبة القافر، هي "جبل الشوع" (2013)، " القنّاص" (2014)، و"جوع العسل" (2017)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009)، و "سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).

الروايات الست

تنافس على الجائزة 6 روايات عربية وصلت إلى القائمة القصيرة التي أعلن عنها في أول مارس الماضي، وهي "مُنّا" للصديق حاج أحمد من الجزائر، و"حجر السعادة" للكاتب أزهر جرجيس من العراق، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان من ليبيا، و"أيام الشمس المشرقة" لميرال الطحاوي من مصر، و"الأفق الأعلى" لفاطمة عبد الحميد من السعودية، و"تغريبة القافر" لزهران القاسمي من سلطنة عُمان.

واختيرت رواية «تغريبة القافر» من قبل لجنة التحكيم من الروايات التي ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين 1 يوليو 2021 و30 يونيو 2022، وجرى اختيارها من بين ست روايات

ضمت لجنة تحكيم الجائزة الأكاديمية والروائية المصرية ريم بسيوني، وتيتز روك، وهو أستاذ جامعي ومترجم من السويد، وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية، وفضيلة الفاروق، وهي روائية وباحثة وصحفية جزائرية، ويترأس اللجنة الروائي محمد الأشعري، وزير الثقافة المغربي السابق.

الجائزة

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، كما تحظى بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

وتهدف الجائزة إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، من خلال ترجمة بعض الأعمال إلى لغات عالمية، وقد صدرت العام الماضي ترجمات بالإنجليزية لرواية "وشم الطائر" لدنيا ميخائيل (القائمة القصيرة 2021)، كما صدرت ترجمات لرواية "ملك الهند" لجبور الدويهي (القائمة القصيرة 2020)، و"طشاري" لإنعام كجه جي (القائمة القصيرة 2014). وحصلت رواية "الحي الروسي" لخليل الرز (القائمة القصيرة 2020) على منحة ترجمة من منظمة بان الأمريكية.