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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق العرض المسرحي «الشق» لثقافة السويس

قصر تقافة السويس
قصر تقافة السويس

انطلقت فعاليات العرض المسرحي «الشق»، لفرقة بيت ثقافة الزيتيات المسرحية بمحافظة السويس، على مسرح المركز الثقافي لنادي السماد.

العرض مأخوذ  عن الدراما الشعبية "الحياة حدوتة"، من تأليف محمد أمين، “دراماتورج" أيمن الشريف، أشعار محمد التمساح، ديكور سامح حسن، إضاءة أحمد تاتو، ألحان محمد سعيد، تصميم الدعاية عبد الله سمير، إخراج محمود طلعت. 

 

مسرح المركز الثقافي 

قصة «الشق» 

 

العرض المسرحي يروى خيطًا من الأحداث التي تمر بها أسرة خلال فترة زمنية،  تبدأ أحداثها من زواج الأب والأم، وتنتهي بالتقلبات التي يشهدها الابن والابنة في محاولات التفرقة التي يقوم بها جارهم؛ للسيطرة والاستحواذ علي بيتهم المتهالك القديم،  وخلال تلك الأحداث نرى الظلال المترامية على المجتمع كله من خلال تأثير نفس الأزمات، ويهدف العرض لإبراز ضرورة الوحدة والحفاظ على موروثنا من الضياع أو انهيار القيمة.

 

العرض المسرحي 

 

ويأتي عرض "الشق" ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن العروض المسرحية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، ويستمر عرضه حتى ٢١ مايو الحالي. 

 

الشق بيت ثقافة الزيتيات السويس مسرح المركز الثقافي لنادي السماد الحياة حدوتة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة السويس

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