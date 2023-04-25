عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاعل كبير لأبناء السويس مع عروض قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر

السويس
السويس

 نظم فرع ثقافة السويس حفلا فنيا، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برئاسة المخرج هشام عطوة .

 

 أغاني من التراث 

 

تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة بحرية سمسمية، بقيادة وليد خلاف، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغاني المتنوعة ومنها أغاني السويس التراثية تغنى بها الفنان محمد جمال، والفنان عماد بكار منها "والله ياعيني الصلاة ع النبي، أما براوة، عليك سلام الله، كان عندي غزال، ياريس البحرية، على نبينا قوموا يالا، هل هلالك هل، آه يا  لالي، ارفعوا الأعلام، احنا السوايسة الصيادين".

 

الفعاليات نظمها فرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي امتدادا لبرنامج ثقافي وفني لهيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر والذي يشهد عروض أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في ١٩ موقعا ثقافيا في ١٧ محافظة، إضافة إلى فعاليات تقدم بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، وغيرها من الفعاليات بالفروع الثقافية التابعة للهيئة.

السويس فرع ثقافة السويس إقليم القناة وسيناء الثقافي قصور الثقافة عبد المنعم حلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

قصة تحول الطبيب أحمد عبدالله للتمثيل بمسلسل جعفر العمدة

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده| محطات مختلفة من حياة الأديب السويسري كارل شبيتلر

في ذكرى رحيله.. تعرف على أشهر الأعمال الأدبية للكاتب الإنجليزي دانييل ديفو

ميدان باسمه في شبرا| الذكري 115 لإصدار صحيفة القطر المصري .. تعرف على مؤسسها

في ذكرى صلاح جاهين.. مقتطفات من الرباعيات وأوبريت الليلة الكبيرة

في ذكرى رحيله.. محطات ملهمة في حياة الشاعر صلاح جاهين

ذكرى سيد مكاوي.. أعمال بارزة في رحلة شيخ المُلحنين

ذكرى وفاة الخال .. محطات فارقة في رحلة عبد الرحمن الأبنودي الشعرية

المدينة الخالدة .. أساطير كثيرة عن تأسيس روما بين الحقيقة والأسطورة

ترشيحاتنا

الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية

بـ 4 قذائف.. أوكرانيا تقصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك

بدايتها إخلاء ونهايتها ورود.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء دولية في التاريخ

العقوبات الأمريكية تستهدف 3 أشخاص في الصين بتهمة متعلقة بـ«تسليح بيونج يانج»

روسيا: ضربات أوكرانيا الأخيرة على الممر الإنساني تهدد مبادرة توسيع الحبوب

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25 أبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

أنيقة وبسيطة.. شاهد إطلالة خطيبة اللاعب يوسف أسامة نبيه في حفل الخطوبة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ