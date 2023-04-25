تفاعل كبير لأبناء السويس مع عروض قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر

نظم فرع ثقافة السويس حفلا فنيا، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، برئاسة المخرج هشام عطوة .

أغاني من التراث

تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة بحرية سمسمية، بقيادة وليد خلاف، قدمت خلاله الفرقة باقة من الأغاني المتنوعة ومنها أغاني السويس التراثية تغنى بها الفنان محمد جمال، والفنان عماد بكار منها "والله ياعيني الصلاة ع النبي، أما براوة، عليك سلام الله، كان عندي غزال، ياريس البحرية، على نبينا قوموا يالا، هل هلالك هل، آه يا لالي، ارفعوا الأعلام، احنا السوايسة الصيادين".

الفعاليات نظمها فرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي امتدادا لبرنامج ثقافي وفني لهيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر والذي يشهد عروض أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في ١٩ موقعا ثقافيا في ١٧ محافظة، إضافة إلى فعاليات تقدم بمناطق الإسكان بديل العشوائيات، وغيرها من الفعاليات بالفروع الثقافية التابعة للهيئة.