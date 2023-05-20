عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى ميلاد صاحب اليد النقية | فداء وبطولات القائد العسكري أحمد حمدي

الشهيد أحمد حمدي
الشهيد أحمد حمدي

يوافق اليوم العشرين من شهر مايو ذكرى ميلاد القائد العسكري أحمد حمدي، قائد لواء المهندسين في حرب أكتوبر المجيدة، الذي استشهد بين جنوده في الرابع عشر من أكتوبر عام 1973، وأطلق اسمه فيما بعد على النفق الذي يربط سيناء بباقي الأراضي المصرية، نفق الشهيد أحمد حمدي. 

ولد أحمد حمدي في 20 مايو عام 1929، بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ودرس في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الميكانيكا،  وبعد تخرجه التحق بالقوات الجوية عام 1951، ومنها نقل إلى سلاح المهندسين عام 1954. حصل الشهيد على دورة القادة والأركان من أكاديمية "فرونز" العسكرية العليا بالإتحاد السوفيتي بدرجة امتياز .

 

حياته العسكرية وإسهاماته 

 

أظهر اللواء أحمد حمدي بطولة واضحة أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، حيث فجر بنفسه كوبري الفردان حتى لا يتمكن الجيش الإسرائيلي من المرور عليه. وكان معروفًا بمهارته وسرعته في تفكيك الألغام، ودرّب أجيالا في هذا المجال؛ لذلك أطلق عليه زملاؤه لقب "اليد النقية"، لأنه أبطل مفعول آلاف الألغام قبل انفجارها. 

 


 

تولى قيادة لواء المهندسين المخصص لتنفيذ الأعمال الهندسية بالجيش الثاني الميداني وكانت القاعدة المتينة لحرب أكتوبر 1973.

وفي عام 1971 كُلِّف بتشكيل وإعداد لواء كباري جديد كامل،  والذي تم تخصيصه لتأمين عبور الجيش الثالث الميداني تحت إشرافه المباشر، تم تصنيع وحدات لواء الكباري واستكمال معدات وبراطيم العبور، وكان له الدور الرئيسي في تطوير الكباري الروسية الصنع لتلائم ظروف قناة السويس وطوّر تركيب الكباري ليصبح تركيبها في 6 ساعات بدلا من 74 ساعة. 

صمّم وصنع كوبري علويا يتم تركيبه على أساس ومواسير حديدية، يتم سحبها وتركيبها لاستخدام هذه الكباري؛ في حالة فشل قوات الصاعقة في غلق فتحات النابلم في القناة.


أسهم بنصيب كبير في إيجاد حل للساتر الترابي، وقام بوحدات لوائه بعمل قطاع من الساتر الترابي في منطقة تدريبية، وأجرى عليه الكثير من التجارب التي ساعدت في النهاية في التوصل إلى الحل الذي استخدم يوم السادس من أكتوبر 1973. طلب اللواء من قيادته التحرك شخصيًا إلى الخطوط الأمامية ليشارك أفراده لحظات العمل في تركيب الكباري على القناة، وتحرّك بالفعل إلى القناة واستمر وسط جنوده طوال الليل  ينتقل من معبر إلى آخر، حتى اطمأن  إلى بدء تشغيل معظم الكباري والمعابر.

استشهاده 

 

في يوم 14 أكتوبر 1973 كان يشارك وسط جنوده في إعادة إنشاء كوبري لضرورة عبور قوات لها أهمية خاصة وضرورية لتطوير وتدعيم المعركة، وأثناء ذلك ظهرت مجموعة من البراطيم متجهة بفعل تيار الماء إلى الجزء الذي تم إنشاؤه من الكوبري معرّضة هذا الجزء إلى الخطر وبسرعة بديهة وفدائية قفز إلى ناقلة برمائية كانت تقف على الشاطئ قرب الكوبري وقادها بنفسه وسحب بها البراطيم بعيدا عن منطقة العمل ثم عاد إلى جنوده لتكملة العمل برغم القصف الجوي المستمر. وقبل الانتهاء من إنشاء الكوبري أصيب بشظية متطايرة، كانت الإصابة الوحيدة وكان هو المصاب الوحيد؛ ليستشهد القائد وسط جنوده. 

 

التكريم والاحتفاء 

 

منح اسمه وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى. 


اُختير يوم استشهاده ليكون يوم المهندس و عيد المهندسين.

أطلق الرئيس محمد أنور السادات اسم اللواء أحمد حمدي على النفق؛ تكريمًا للأعمال البطولية التي قام بها الشهيد في حرب 1973. وسُمِّي النفق نفق الشهيد أحمد حمدي.

أُطلق اسمه على أحد دفعات الكلية الحربية. 

وفي سبتمبر 2021، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي نفق الشهيد أحمد حمدي 2، والذي استغرق حفره عاما كاملا. 

 

نفق الشهيد أحمد حمدي 
أحمد حمدي حرب اكتوبر نفق الشهيد أحمد حمدي عيد المهندسين نجمة سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

موضوعات متعلقة

انطلاق الأنشطة الصيفية.. فنون الخط وتدوير الخامات في ثقافة بهاء الدين بأسيوط

«العمى».. رائعة ساراماجو تنطلق على مسرح ثقافة دمنهور

مسرح هيبس بالخارجة يستقبل أولى ليالي العرض المسرحي «الهانم»

يستمر 10 ليال.. انطلاق العرض المسرحي «سيرة بني زوال» بثقافة سوهاج

الألعاب الشعبية بسيوة واحتفاء بنازك الملائكة ضمن فعاليات ثقافية بمطروح

انطلاق العرض المسرحي «الشق» لثقافة السويس

أمير الصحافة.. ذكرى ميلاد محمد التابعي مؤسس مجلة «آخر ساعة»

مناهض للحرب العالمية الأولى.. موقف الفيلسوف البريطاني برتراند راسل من إسرائيل

ترشيحاتنا

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية

سوق السمك الحضاري بالمنيب .. يضم 143 باكية ومبنى إداريًا على أحدث طراز

شركات إماراتية تحسم استحواذها على وطنية وصافي

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد بالقدس المحتلة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي لوقفه

الشوط الأول .. أرسنال يتأخر أمام نوتنجهام فورست بهدف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

ليوناردو دي كابريو في عرض فيلمه Killers Of The Flower Moon بمهرجان كان

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ