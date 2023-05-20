«الثانية عشر صباحًا» بمدينة المحلة الكبرى على مسرح 23 يوليو

استضاف مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الجمعة، أحداث العرض المسرحي «في الثانية عشر صباحًا»، وذلك ضمن العروض المسرحية لمشروع نوادي مسرح الشباب، والذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بمحافظة الغربية.

أحداث العرض

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار من الدراما حول مجموعة من المرضى النفسيين اللذين وقعوا في فريسة لشهوات الحياة الزائلة، ليتحولوا بعدها لمخلوقات غريبة أقرب إلى الحيوانات بعدما تمكن منه المرض النفسي مع غرائزهم، ومن ثم تتصاعد الأحداث ويرتفع الإيقاع وتقع العديد من المفاجآت.

فريق العمل

العرض المسرحي "في الثانية عشر صباحًا" من بطولة عدد من مواهب فرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، ومنهم: أحمد الطحاني، كريم عقار، عبد الرحمن صبري، نورهان صالح، علي عمار، حنين غالي، شريف حافظ، تأليف شريف حافظ، موسيقى أحمد المزين، ديكور كريم عقار، وإخراج أحمد المزين.

قدم العرض أمام لجنة تحكيم الأعمال المشاركة، بحضور الشاعرة والكاتبة صفاء البيلي، والناقد الفني محمد علام، والمخرج المسرحي محمد صابر، والناقدة الفنية إيمان سلامة.

يذكر أن العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الغربية، برئاسة الأديب جابر سركيس.