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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح هيبس بالخارجة يستقبل أولى ليالي العرض المسرحي «الهانم»

مسرح هيبس
مسرح هيبس

شهد مسرح سينما هيبس، أمس الخميس، أولى ليالي العرض المسرحي "الهانم" لفرقة قصر ثقافة الخارجة المسرحية، بالوادي الجديد، ويستمر حتى الأربعاء 24 مايو الحالي، ضمن فعاليات عروض المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور فكرة العرض حول انتقام إحدى النساء بعد عودتها لبلدتها بعد سنين طويلة من الغربة لتنتقم ممن آذوها وطردها من البلدة. 

 

فريق العمل 

 

العرض تمثيل يوستينا جميل، أحمد أسامة، ندى عماد، سهرة عماد، محمد فرحات، أحمد تهامي، حسين ناجي، محمود شعبان، أيمن حسين، أحمد سعيد أبو جبل، تأليف حسام عبد العزيز، أشعار أسامة سند، ألحان روماني زاخر، استعراضات مارك صفوت، ديكور وملابس محمد صلاح، مهندس صوت مصطفى سيد، مهندس إضاءة أحمد ربيع، إخراج حسن رفقي. 

 

 عرض"الهانم" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، استمرار للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي. 

 

وتشهد محافظة الوادي الجديد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023 عقب استضافتها للمؤتمر العام لأدباء مصر في ديسمبر ويناير الماضيين، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع ابدأ حلمك لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، وهو أحد أهم مشروعات هيئة قصور الثقافة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة للفرع وعروض المسرح وغيرها من الفعاليات.

مسرح العرض المسرحي الهانم الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد

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