عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابنة الوادي الجديد تفوز بالمركز الأول بمسابقة شيخ الأزهر لحفظ وتأليف المتون

جانب من التكريم
جانب من التكريم

فازت الطالبة فاطمة عاطف البنداري ابنة محافظة الوادي الجديد وبطلة تحدي القراءة العربي وسفيرة القراءة والعلم، بالمركز الأول في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لحفظ وتأليف وشرح المتون العلمية، لتكون أول حاصلة على هذا اللقب في العالم.

وكرمها الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف  بحضور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أيمن عبد الغني، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم والدكتور عصام القاضي مدير إدارة الجودة والدكتور فايز نصر الدين مدير إدارة الحاسب الآلي  والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وحفظت فاطمة البنداري القرآن الكريم وعمرها 4 سنوات ونصف ثم حفظته بقراءته العشر بسند من أعلى أسانيد العالم للشيخة مرفت محمد حجازي، والشيخة فاطمة إبراهيم حبلص "رحمها الله" وحصلت على المركز الأول على مستوى الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم وحصلت على المركز الأول على مستوى الأوقاف في حفظ القرآن الكريم و المركز الأول في مسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي الشريف في المملكة العربية السعودية، وحفظت ألفية ابن مالك والشاطبية و الدرة و الطيبة والعديد من المتون الشرعية والعربية بأسانيد موثقة كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري.

تفاصيل توصيات المؤتمر العلمي الدولي الأول لـ زراعة الوادي الجديد

كما فازت فاطمة البنداري بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف واستطعت أن تنافس على أول خمسة مراكز على مستوى الوطن العربي باسم الأزهر الشريف كما فازت بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فارس المتون لحفظ وتأليف وشرح المتون العلمية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كما حصلت على الميدالية الذهبية من سمو الأمير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحصولها على لقب بطلة تحدي القراءة العربي.

جدير بالذكر أن الطالبة فاطمة البنداري كانت الأولى  على مستوى الجمهورية في الشهادة الابتدائية الأزهرية بمجموع 100 كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع 100% وتدرس فى الصف الأول الثانوي الأزهرى.

 

جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم (3)
جانب من التكريم (3)
جانب من التكريم (4)
جانب من التكريم (4)
جانب من التكريم (5)
جانب من التكريم (5)
جانب من التكريم (6)
جانب من التكريم (6)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

بعد حضور زيلينسكي .. رسالة عاجلة من بوتين إلى القمة العربية

ترشيحاتنا

الدولة الوطنية والعمل العربي | كلمة تاريخية للرئيس السيسي في قمة جدة

إعلان جدة يدعو للالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا والسودان ووحدة أراضيهما

السودان : قبلنا مبادرة السعودية والولايات المتحدة للهدنة

السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ